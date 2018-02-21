Вопрос о возведении новых храмов в Рязани решат на публичных слушаниях

Рязанская гордума назначила дату публичных слушаний, на которых будут обсуждаться изменения, вносимые в генплан города. Речь идет о двух участках земли, на которых предполагается строительство церквей: в честь блаженной Матроны Московской и в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

Обсуждения запланированы на 3 и 4 апреля. На одной из улиц может поменяться зона жилой застройки на зону прочих обслуживающих и деловых объектов. На другой — зона озеленения специального назначения изменится на зону прочих обслуживающих и деловых объектов, уточняет РИА «7 новостей».

По словам спикера думы Владислава Фролова, повторения истории с парком Морской славы, где уже несколько лет вырыт котлован под будущий храм, не будет, поскольку губернатор Николай Любимов поручил рассматривать проекты по строительству только тех объектов, на которые утверждено финансирование.

Портал iz.ru 13 февраля сообщал о том, что власти Ростова-на-Дону решили расторгнуть договор безвозмездного пользования участком земли в сквере «Электроаппарат». Там планировалось построить церковь. В администрации посчитали, что строительство храмов в таких скверах запрещено.