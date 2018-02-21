Псковская область и Белоруссия подписали договор о сотрудничестве

О намерении укреплять отношения заявили представители Псковской области и Белоруссии. Сегодня в Пскове состоялось подписание «дорожной карты» о сотрудничестве соседних регионов на ближайшие три года.

Как сообщает Псковское агентство информации, теперь совместные проекты будут готовиться в соответствии с этим документом. Уже есть договоренность о поставке сельскохозяйственного оборудования, кроме того, обсуждается возможность приобретения белорусских автобусов для Пскова.

По словам главы госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова, обе стороны уже имеют положительный опыт совместной работы. Так, жители Белоруссии работают на строительстве школ в Пскове и Великих Луках, а также перинатального центра. В работе используются стройматериалы и лифтовое оборудование, произведенные в Белоруссии.

Теперь сотрудничество, как ожидается, будет расширено. Кроме того, в планах сторон — развитие совместной деятельности в области культуры, здравоохранения и поддержка всех форм предпринимательства.

Портал iz.ru в декабре 2017 года сообщал о том, что бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2018 год принесет почти 7 млрд рублей доходов. Его план был утвержден в ходе парламентского собрания объединения.