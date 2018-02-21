CAS рассмотрит дело керлингиста Крушельницкого 22 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) 22 февраля рассмотрит дело подозреваемого в нарушении антидопинговых правил бронзового призера Олимпиады в Пхёнчхане российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на в пресс-службу CAS.

Рассмотрение дела назначено на 8.00 мск.

20 февраля стало известно, что во второй допинг-пробе Крушельницкого обнаружены следы мельдония. При этом количество препарата говорит об одноразовом приеме вещества, который не дает никакого терапевтического эффекта. Допинг-тесты спортсмена, проведенные до Игр-2018, были отрицательными.

Сам керлингист заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества и всегда вел спортивную борьбу честно.

Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане в турнире смешанных пар.