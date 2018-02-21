Тульская область получит 68 новых пианино «Мелодия»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вручил губернатору Тульской области Алексею Дюмину сертификат, по которому регион получит 68 пианино «Мелодия».

Музыкальные инструменты произведены на предприятии «Тульская гармонь» и будут поставлены в рамках специальной программы Минпромторга. На данный момент семи регионам России уже передано 330 пианино, Тульская область получила 68 инструментов. Всего же, по словам Дениса Мантурова, программа предусматривает поставку 3 тыс. пианино в регионы, финансирование составит 1,2 млрд рублей, сообщает ИА «Тульские новости».

Для производства музыкальных инструментов высокого качества отечественные компании начали сотрудничество с ведущими мировыми производителями. Планируется, что за три года локализация производства пианино составит 50%.