Больница в Тюмени осталась без аппаратов МРТ из-за уголовного дела

Медицинское учреждение в Тюмени осталось без томографов, из-за того то два аппарата МРТ стали вещественными доказательствами по уголовному делу.

О необычной ситуации региональному следственному управлению сообщила уполномоченный по правам по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Она рассказала, что в больнице имени Пирогова есть три магнитно-резонансных томографа, но ни одним из них воспользоваться нельзя. Один аппарат МРТ был признан неисправным и не подлежащим ремонту еще в 2014 году, два других стали вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовных дел, сообщает НИА «Самара».

По словам Гальцовой, оба томографа не соответствуют техническим требованиям. Но пока ведется расследование уголовного дела, принять меры по замене аппаратов невозможно.

Омбудсмен попросила следователей обратить внимание на проблему и найти выход из ситуации в интересах пациентов.