Женщина погибла под колесами поезда в Подмосковье

Поезд насмерть сбил женщину в Подмосковье, сообщили 21 февраля в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«По предварительной информации, на железнодорожной станции Крекшино поездом Москва - Брянск смертельно травмирована женщина», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 10 февраля поезд сбил мужчину в районе железнодорожной станции Яуза. Он был госпитализирован.