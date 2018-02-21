Женщина погибла под колесами поезда в Подмосковье
Поезд насмерть сбил женщину в Подмосковье, сообщили 21 февраля в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«По предварительной информации, на железнодорожной станции Крекшино поездом Москва - Брянск смертельно травмирована женщина», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее 10 февраля поезд сбил мужчину в районе железнодорожной станции Яуза. Он был госпитализирован.