Аномальные морозы ожидаются в Москве в ближайшие дни

После очень снежного февраля столицу ждут сильные холода. По прогнозам, к воскресенью температура опустится на 15 градусов ниже нормы. Мороз придет не только в столицу, но и в Подмосковье, — до минус 28 градусов. Экстремальные погодные явления ждут по всей России, на юге и в Сибири. Температура считается аномальной, если морозы на семь градусов ниже нормы стоят пять дней. Зато на Международный женский день синоптики обещают плюсовую температуру.

