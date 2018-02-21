Мошенники в Ульяновске «заработали» 7 млн рублей на автоподставах

В суд передано дело в отношении четырех жителей Ульяновска, которые инсценировали повреждения элитных автомобилей и получали завышенную сумму страховки.

По версии следствия, участники группировки купили фирму и заключали договоры на оказание юридических услуг по страховым случаям. Затем они стали скупать автомобили премиум-класса и после оформления страховки изображали, что машины были повреждены неизвестными лицами, сообщает сайт 1ul.ru.

Организаторы группы составляли фиктивные экспертные заключения, в которых значительно завышали сумму ущерба. От действий злоумышленников в общей сложности пострадали шесть страховых компаний, ущерб составил 7 млн рублей.

Уголовное дело передано в суд. Один из руководителей группы объявлен в розыск.