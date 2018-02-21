Музей-заповедник «Михайловское» устроит «красную гулянку»

Гостей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» приглашают посетить «Красную гулянку 1927 года в Опочецком уезде Псковской губернии». На мероприятии будут воссозданы события, которые проходили в псковских деревнях в первые годы советской власти.

Как рассказали Псковской ленте новостей в музее, реконструкция стала возможна благодаря методическим рекомендациям, опубликованным в специальном бюллетене Губернского отдела народного образования, советам общества «Долой неграмотность!», и материалам журналов и газет того времени, таких как «Бегемот» и «Лапоть».

В музейном комплексе 23 февраля пройдут посиделки с распеванием революционных песен и танцами. Также запланирована лекция «заезжего лектора». Всё это будет проходить при «живом свете» — свечах и керосинках. А угощать участников тематической вечеринки будут кусковым сахаром, ржаными сухарями с солью, сушеными яблоками и травяным чаем.