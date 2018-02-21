Зарубежные фонды продолжают инвестировать в РФ

Председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым высоко оценил реализуемые РФПИ проекты. В прошлом году общий объем инвестиций фонда вместе с партнерами составил более 250 млрд рублей, за шесть лет этот показатель превысил 1,2 трлн рублей.

По словам Кирилла Дмитриева, РФПИ и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) реализуют шесть проектов суммарным объемом более 100 млрд рублей. Кроме того, российская организация планирует сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в сфере телекоммуникаций, автодорожного строительства и высокоскоростного железнодорожного сообщения. Здесь общий объем вложений может превысить 150 млрд рублей.

— Проекты, которые вы называете, действительно очень крупные, важные и касаются самых разных сфер жизнедеятельности нашей страны, — заявил Дмитрий Медведев на встрече с главой РФПИ. — Перспективы тоже, надеюсь, будут в основном связаны с инвестированием на территории Российской Федерации. Хотя те ваши контакты, которые у вас есть и с арабским миром, и с китайскими партнерами, в общем выглядят весьма и весьма убедительно.

Общий объем вложений по линии фонда за шесть лет превысил 1,2 трлн рублей.

— Мы с партнерами проинвестировали более 250 млрд рублей в прошлом году, из которых 40 млрд — это инвестиции РФПИ, а 210 млрд рублей — наших партнеров, — рассказал Кирилл Дмитриев.

Доходность за последние шесть лет составила более 15% годовых в рублях, что привлекательно.

Гендиректор РФПИ рассказал о совместных с государственным фондом ОАЭ Mubadala вложениях в холдинг «Вертолеты России». Также были отмечены инвестиции в строительство 4-го участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Партнерами фонда здесь стали российская компания «Автобан» и турецкая строительная фирма Makyol. Этот проект частично финансируется из госбюджета и Фонда национального благосостояния. Его стоимость — 85,4 млрд рублей, включая частные инвестиции объемом 35,7 млрд рублей (42%).

ПАО «Газпром нефть» согласовало продажу 49% компании «Газпромнефть-Восток» Российскому фонду прямых инвестиций и Mubadala. Сумма сделки может составить $325 млн, из которых $14 млн выделит РФПИ.

Кроме того, РФПИ вместе с шестью суверенными фондами иностранных государств принимает участие в проекте «Ростех-Сити» по комплексному развитию территории бывшего аэродрома Тушино. Предусмотрено строительство как офисных зданий и жилой недвижимости, так и спортивной и социальной инфраструктуры. Оценочная стоимость всех объектов — 90 млрд рублей. В частности, здесь планируется разместить офис «Ростеха». Госкорпорация рассчитывает начать строительство в этом году.