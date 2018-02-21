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Снос аварийных домов завершится в Омске 10 марта

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Мэрия Омска отчиталась о ходе сноса расселенных домов. За февраль удалось разобрать 39 аварийных зданий. До 10 марта будут демонтированы еще 19.

Как сообщает ИА «Город55» со ссылкой на омскую администрацию, с оставшимися домами будут разбираться подрядные организации. Они должны не сносить здания, а аккуратно их разбирать. Оставшиеся строительные материалы потом будут реализованы, и это позволит муниципалитету не тратить деньги на демонтаж аварийных строений.

Агентство напоминает, что указание снести все аварийные дома было отдано градоначальником Оксаной Фадиной после обрушения дома в центре Омска, которое произошло 4 февраля. В результате погибли два человека.

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