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Якутянка похитила у подруги деньги на лечение ребенка

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Жительница Намского района Республики Саха похитила деньги, которые ее подруга отложила на лечение ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В отношении жительницы Намского района было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в ноябре 2017 года женщина похитила у своей подруги денежные средства, которые та отложила на лечение ребенка, сообщает ИА YakutiaMedia.

По версии следствия, подозреваемая совершила кражу в то время, когда ее подруга попросила посидеть с одним из детей у нее дома. Женщина похитила 18 тыс. рублей и куртку хозяйки дома, после чего направилась в Якутск. Там она потратила деньги на одежду и увеселительные заведения.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу.

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