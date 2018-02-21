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Мосгорсуд отказался освободить Серебренникова из-под домашнего ареста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мосгорсуд до 19 апреля оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве по делу «Седьмой студии».

«Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует решение судьи «РИА Новости»

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Расследование дела уже завершено, стороны знакомятся с материалами. Министерство культуры заявило иск о компенсации 133 млн рублей.

Режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа». По уголовному делу также проходят гендиректор Юрий Итин, генеральный продюсер «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и директор РАМТ Софья Апфельбаум.

21 февраля Серебренников рассказал, что его отпустили из-под домашнего ареста на похороны матери, которая скончалась несколько дней назад.

Подробнее о развитии событий в деле режиссера можно узнать здесь

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