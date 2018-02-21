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Конкурс на проведение «трезвой свадьбы» предлагают устроить в Липецке

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Житель Липецка предлагает создать проект для обрученных пар, победителям которого оплатят безалкогольную свадьбу.

Предложение было опубликовано с помощью сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных». Житель Липецка предлагает запустить проект «Липецкая трезвая свадьба». По задумке обрученные пары на первом этапе должны написать письмо о своей истории любви. Жюри отберет 25 самых интересных пар, которым нужно будет снять видео «Мы за трезвую семью».

В финал, по задумке липчанина, выходят десять пар. Пара-победитель получит полный пакет организации свадьбы, это услуги визажиста, фотографа, оплата банкета на 55 персон и ночь в гостинице, сообщает GOROD48.

Предложение о конкурсе трезвых свадеб будет находиться на рассмотрении до 21 марта. Если инициатива получит более 500 положительных откликов, ее рассмотрят в мэрии Липецка.

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