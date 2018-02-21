Послы ЕС согласовали продление санкций против России

Послы 28 стран Евросоюза согласовали продление ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Уточняется, что ограничительные меры будут продлены на полгода.

«Совет одобрит решение 12 марта», — передает слова собеседника «РИА Новости».

Индивидуальные санкции против россиян, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.

Ранее в феврале посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил, что отношения Евросоюза и России упали до самого низкого уровня с момента окончания холодной войны. При этом РФ и ЕС не прекращают контакты на различных уровнях и делают для этого всё, что могут.

Эдерер заявил также, что Евросоюз не будет вводить в ближайшее время санкции против России из-за ситуации на Украине.