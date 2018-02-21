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Уличенный в растрате средств на строительство сцены МДТ оказался есаулом

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Фото: РИА Новости/Алексей Павлишак
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У одного из главных фигурантов уголовного дела о мошенничестве при строительстве новой сцены Малого драматического театра (МДТ) Максима Корнеева оказалось удостоверение казака. Согласно документу, он имеет чин есаула и является советником атамана.

Фотографии удостоверения в среду, 21 февраля, публикует телеканал «78».

Также в распоряжении журналистов оказалась оперативная съемка УФСБ по Петербургу и Ленобласти, на которой запечатлен момент задержания подозреваемого.

По словам руководителя общества «Казачья стража» Юрия Бугаева, Корнеев состоит в данной  организации с 2010 года. Он также отметил, что знал о строительстве новой сцены МДТ фирмой Корнеева.

«Я знаю, что какие-то проблемы там возникали, но насколько они серьезные, я не вдавался в подробности», – цитирует Бугаева «РИА Новости».

Он также отметил, что Корнеев редко посещал мероприятия казачьего общества, но при этом финансово помогал выпускать газету.

Ранее 21 февраля сообщалось, что средства, предназначавшиеся для оплаты работ по проектированию новой сцены МДТ, могли пойти на покупку предметов роскоши. По версии следствия, работы по контракту фактически выполнены не были, а все деньги — 45,5 млн рублей — были похищены.

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