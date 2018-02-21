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МИД РФ прокомментировал обвинения Лондона в кибератаках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обвинения Лондона в том, что правительство России причастно к кибератакам, являются новым витком в информационной войне, развернутой США. Такова позиция МИД РФ, озвученная в среду, 21 февраля.

При этом российские дипломаты напомнили, что в Москве предлагали совместные консультации по кибербезопасности всем заинтересованным странам.

«Такое нагнетание обстановки связано с необходимостью оправдать принятие правительствами западных стран законов, направленных на ужесточение контроля за своими гражданами или ограничение их фундаментальных прав и свобод», — цитирует сообщение «Федеральное агентство новостей».

15 февраля Великобритания обвинила Россию в масштабной кибератаке с использованием вируса Petya, которая произошла на Украине в июне 2017 года.

В июне вирус блокировал компьютерные системы компаний и ведомств Украины, требуя за разблокировку $300 в биткоинах. При этом, кроме компьютеров украинских госучреждений, пострадали российские компании, такие как «Роснефть» и «Башнефть».

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