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Режим ЧС продолжает действовать в Магадане

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Режим ЧС продолжает действовать в Магадане в связи с большим количеством снега на улицах города, сообщает управление информационной политики правительства Магаданской области.

Около 30 единиц специальной техники для уборки снега работают на улицах Магадана. На одной из снежных свалок находится уже более 400 тыс. кубометров снега. Коммунальные службы работают ежедневно, но пока режим чрезвычайной ситуации в городе не снят, сообщает ИА MagadanMedia.

По словам мэра Магадана Юрия Гришана, в общей сложности для того, чтобы расчистить улицы, понадобится доставить на полигон порядка 1 млн кубометров снега. Основные пути прохода к большинству учреждений социального значения и подъездам жилых домов уже расчищены.

За несколько дней на территории Магадана и близлежащих окрестностей выпало более трехмесячной нормы осадков в виде снега. В связи с этим в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам метеорологов, такие снегопады бывают раз в 12 лет.

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