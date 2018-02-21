Няня заплатит 100 тыс. рублей родителям избитого ею младенца в Уфе

Верховный суд Башкирии вынес решение в отношении жительницы Уфы, которую обвинили в истязании восьмимесячного малыша. Женщина, работавшая няней в семье мальчика, должна заплатить его родителям 100 тыс. рублей. Именно в такую сумму высшая судебная инстанция оценила моральный вред, причиненный семье.

Как напоминает ИА «Башинформ», 57-летняя женщина была обвинена в оказании услуг ненадлежащего качества весной 2017 года. Прокурорам удалось доказать, что женщина била младенца и бросала его на диван, когда он мешал ей смотреть телевизор. Поведение няни удалось снять на скрытую камеру, установленную в квартире. Записи стали основным доказательством в суде.

Впрочем, в районном суде женщина получила три года лишения свободы условно. Родители потребовали возмещения морального вреда. Суд Уфы оценил его в 20 тыс. рублей. Пострадавшая сторона обжаловала это решение в Верховном суде республики, который увеличил эту сумму в пять раз.

В январе 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в Новосибирске расследуют инцидент, когда няня, работающая на один из благотворительных фондов, привязала годовалого малыша к кровати в детской инфекционной больнице.