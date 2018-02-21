Полицейский погиб во время перестрелки в Алабаме

Полицейский погиб в результате перестрелки в американском штате Алабама.

По данным телеканала WKRG-TV, перестрелка была связана с гибелью женщины, чье тело нашли вечером 20 февраля.

Сотрудник подразделения мобильной полиции Джастин Билла был ранен. Он был госпитализирован и позднее скончался в больнице.

После инцидента подозреваемый Роберт Холли забаррикадировался в доме. Спустя несколько часов власти сообщили, что «ситуация с забаррикадировавшимся человеком разрешена». По данным телеканала, он скончался, однако остается неизвестным, совершил ли он самоубийство или был уничтожен полицейскими.

По словам дочери погибшей женщины, человек, забаррикадировавшимся в доме, был экс-супругом ее матери.

В конце декабря один полицейский погиб и пятеро получили ранения в результате перестрелки в Денвере (штат Колорадо). Стрелком оказался 37-летний ветеран войны в Ираке, он был ликвидирован.