Количество ДТП по вине пьяных водителей выросло в Ростовской области

Госавтоинспекция зафиксировала рост числа аварий, совершенных пьяными водителями, на 10,9% за год в Ростовской области.

Статистику озвучил исполняющий обязанности начальника регионального управления ГИБДД Алексей Токин. По его словам, в 2017 году было зафиксировано 348 аварий, которые были совершены по вине пьяных водителей. Это на 40 аварий больше, чем в 2016 году. При этом смертность в ДТП выросла на 11%, сообщает сайт RostovGazeta.

Всего в 2017 году в авариях в Ростовской области погибли 111 человек. 526 получили травмы. Число раненых, по статистике, тоже увеличилось, динамика составляет 21,5%.

Как ранее писал портал iz.ru, в целом по России количество аварий по вине нетрезвых водителей снизилось на 16%.