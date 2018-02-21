Прямой эфир

В Тверскую область идут 30-градусные морозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аномальные морозы идут в Тверскую область. Похолодание произойдет уже завтра, 22 февраля. 

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые приводят «Тверские ведомости», в ночь на четверг в некоторых районах температура может понизиться до –27 градусов. С 26 по 28 февраля столбик термометра в ночные часы будет опускаться до –33 градусов.

Жителям Тверской области в МЧС советуют не выходить на улицу без необходимости, а на прогулках одеваться теплее. На морозе не рекомендуется носить любые металлические украшения, поскольку возможно прилипание металла к коже.

В Московский регион аномальные морозы до –25 градусов придут в ночь на пятницу, 23 февраля. Такая погода не характерна для конца последнего зимнего месяца, отметили в Гидрометцентре России.

Там сказали, что в ближайшую неделю на территории всего Центрального федерального округа температуры будут на 15 градусов ниже нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День защитника Отечества может стать самым морозным за 50 лет
В ночь на среду в столицу придут февральские морозы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017