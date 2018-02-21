В Тверскую область идут 30-градусные морозы

Аномальные морозы идут в Тверскую область. Похолодание произойдет уже завтра, 22 февраля.

По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, которые приводят «Тверские ведомости», в ночь на четверг в некоторых районах температура может понизиться до –27 градусов. С 26 по 28 февраля столбик термометра в ночные часы будет опускаться до –33 градусов.

Жителям Тверской области в МЧС советуют не выходить на улицу без необходимости, а на прогулках одеваться теплее. На морозе не рекомендуется носить любые металлические украшения, поскольку возможно прилипание металла к коже.

В Московский регион аномальные морозы до –25 градусов придут в ночь на пятницу, 23 февраля. Такая погода не характерна для конца последнего зимнего месяца, отметили в Гидрометцентре России.

Там сказали, что в ближайшую неделю на территории всего Центрального федерального округа температуры будут на 15 градусов ниже нормы.