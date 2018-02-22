На морозе люди-невидимки обретают очертания. Внимание общества к бездомным становится всё выше по мере того, как понижается температура за окном. Когда мы видим одинокого человека, сжавшегося на морозе под неопрятной одеждой в поисках тепла, наше первое желание — не дать умереть прямо посреди большого города. Начиная помогать бездомным, именно об этом — о неотложной помощи — думают и обычные люди, и благотворительные организации.

Когда несколько лет назад мы открыли «Ангар спасения», туда приходило по 100 бездомных в день, а штатных сотрудников было четыре человека. В таких условиях было не до рефлексии, нужно было успеть оказать людям срочную помощь: обогреть, накормить, выдать чистую одежду, помочь восстановить документы. Сейчас соотношение бездомных и сотрудников почти не изменилось. Но когда работа отлажена, а в «Ангаре» помогают и добровольцы, и сами бездомные, у нас появилась возможность остановиться и подумать: всё ли из того, что нужно, мы делаем?

В большинстве организаций бездомным оказывают только самую срочную помощь, то есть уберегают от голода и смерти на морозе. И это действительно крайне важная работа. Но, к сожалению, этого не достаточно, чтобы вернуть их в общество. Не всегда может помочь и наша скорая социальная помощь — программа, по которой мы покупаем билеты для тех людей, у которых есть дом и родные в другом регионе.

Большинство людей, которые приходят к нам, формально не бездомные — у них есть дома. Конечно, не просторные светлые квартиры в центре города, где их ждет любящая благополучная семья, но всё же жилье. Но из десяти человек, у которых где-то есть дом, только один готов туда вернуться. Из-за того, что в регионах трудно найти работу, а возвращаться придется либо в пустой холодный дом, либо к семье, с которой очень тяжелые отношения. Люди предпочитают оставаться бездомными в крупных городах, а не возвращаться в родную глубинку. Многие из них могут и хотят работать. Мы провели исследование и выяснили, что к нам приходят в большинстве своем совсем не старые люди — им 30–40 лет, хотя из-за жизни на улице они часто выглядят гораздо старше.

Люди всегда мигрировали в крупные города в поисках заработка. Современные бездомные — не исключение. Они приезжают в Москву, но не находят того, что искали. Хуже всего то, что многие, несмотря на неудачу, продолжают находиться в розовых очках и верить, что еще чуть-чуть и жизнь наладится. Многие наши подопечные, которым мы предлагали оплатить билет до дома, каждый раз отвечали: «Помогите найти работу, я отсюда никуда не уеду».

Так в службе «Милосердие» появился центр содействия трудоустройству, который открылся при поддержке комитета общественных связей Москвы: здесь бездомным помогают найти вакансии и создать резюме, консультируют, как себя вести на собеседовании. Но практика показала, что одного трудоустройства недостаточно, бездомным необходима комплексная помощь.

Бездомные, которые устроились на работу, но не решили вопрос с жильем, скоро вновь возвращаются к исходному состоянию. «Да, я пошел на работу, но потом я всё равно иду ночевать в подъезд, я не высыпаюсь и долго так не продержусь». Поэтому мы запустили пилотный проект: оплачиваем бездомным проживание в хостеле, помогаем трудоустроиться и очень кропотливо работаем с каждым — без этого успеха не будет. Хостел — это, конечно, не то же самое, что собственный комфортный дом, но он существенно отличается от городских ночлежек, где тоже можно переночевать. В хостеле человек видит обычных людей, а не только таких же бездомных, как он. Здесь нет характерного запаха, от которого, увы, нельзя избавиться в обычных ночлежках, но есть более-менее комфортные условия. Простые вещи, вроде своей кровати — своей, а не обезличенной постели в ночлежке, на которую завтра ляжет другой бездомный, — могут помочь сделать первый шаг к возвращению в общество.

В хостел, где живут бездомные, каждый вечер приходят добровольцы, чтобы пообщаться, узнать об успехах, мягко курировать — это своего рода наставники, которые помогают человеку, жившему на улице, установить связь с обществом, перестать быть изгоем.

Прежде чем бездомный сделает первый шаг к возвращению в нормальную жизнь, он должен пройти адаптационный период: отдохнуть, снять напряжение, оставить в прошлом озлобленность и ощущение, что его везде гонят. В конце концов, просто выспаться. Нельзя больному человеку, который после переломов ходит на костылях, дать лыжи, чтобы он укреплял здоровье зимними прогулками — для начала нужно подлечиться.

Среди бездомных есть те, кто имеет настойчивое желание менять свою жизнь, но у них нет для этого внутренних сил и объективных возможностей. Когда такие люди получают помощь, мы видим огромную благодарность за то, что в них поверили. Для бездомного, которого общество чаще всего воспринимает как «второй сорт», такая поддержка особенно важна — ведь когда в него верят другие люди, он сам начинает верить в себя.

Автор — руководитель благотворительных проектов службы «Милосердие»

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