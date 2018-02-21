Полицейским объявили выговор за смерть мужчины после опроса в Тюмени

В Тюменской области служебная проверка, которая проводилась по факту смерти мужчины после вызова в отдел полиции, закончилась выговором сотрудникам правоохранительных органов.

Мужчине стало плохо во время следственных действий в отделе полиции № 7. Сотрудники МВД вызвали скорую помощь, на следующий день тюменец скончался в больнице, не приходя в сознание. В ходе служебной проверки было выявлено нарушение инструкций полицейскими, которые доставили в мужчину в отдел.

Силовики привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает портал «Наш город».

Все материалы проверки переданы в следственный комитет, действиям полицейских будет дана процессуальная проверка. Доказательств нанесения мужчине телесных повреждений не выявлено.