Жители Хабаровского края потеряли 4 млн рублей из-за финансовой пирамиды

Жители Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края потеряли около 4 млн рублей из-за финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Хабаровскому краю.

В отношении сотрудников одного из кредитных кооперативов следственные органы возбудили уголовное дело. Работники организации не выплатили своим клиентам проценты по вкладам, тем самым они не выполнили своих обязательств перед пайщиками. В общей сложности сумма ущерба составила порядка 4 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.

Правоохранительными органами было установлено, что сотрудники предприятия предлагали клиентам вложить деньги под высокие проценты. Затем начисления по процентам выплачивались из тех денежных средств, которые приносили следующие клиенты-вкладчики. Таким образом, вся схема напоминает финансовую пирамиду.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.