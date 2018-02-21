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Старое здание театра кукол сносят в Симферополе

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В Симферополе строители сносят старое здание театра кукол. Оно было признано аварийным еще в 2015 году. Полностью демонтировать строение планируется до 10 марта.

Как уточняет ИА «Крыминформ», после того, как здание полностью снесут, на его месте начнется строительство нового пятиэтажного комплекса. В нем будет две сцены, вместимость залов составит 100 и 300 зрителей соответственно. Стоимость проекта — 930 млн рублей.

Комплекс планируется построить до конца 2019 года. До тех пор театр кукол будет базироваться в помещении Крымского Русского академического  драматического театра.

Старое здание театра кукол было построено в 1930-е годы.

11 февраля портал iz.ru сообщал о том, что президент России Владимр Путин принял решение выделить из бюджета 1,6 млрд рублей на реконструкцию Государственного академического музыкального театра Республики Крым.

В министерстве культуры республики заявляли, что после ремонта на сцене театра смогут выступать серьезные оперные артисты.

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