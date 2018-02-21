Двухлетняя девочка отравилась лекарствами в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области начала проверку по факту отравления двухлетней девочки лекарствами, пострадавшая находится в больнице.

О происшествии правоохранительным органам сообщили сотрудники скорой помощи. Они уточнили, что малолетняя девочка была доставлена в больницу с признаками отравления лекарственными препаратами. Со слов матери, малышка осталась без присмотра взрослых и съела семь таблеток, пишет РИА «Оренбуржье».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства сложившейся ситуации. Действиям родителей девочки будет дана правовая оценка.