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Необычная форма конькобежек из США озадачила пользователей соцсетей

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Фото: Global Look Prees/Paul Kitagaki Jr.
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Фотографии конькобежек из США на Олимпиаде в Пхёнчхане стали невероятно популярны в интернете. Причиной тому оригинальная форма американской команды, которая вызвала бурю обсуждений в соцсетях.

Многих смутило, что тканевые вставки между ног спортсменок отличаются по цвету от остальной формы и подчеркивают половые органы девушек.

В Сети разгорелись споры о том, кто и для чего сделал такую форму. Некоторые отметили, что могут смотреть только на «выделенную» часть комбинезонов, другие предположили, что подобный ход сделан для того, чтобы отвлечь внимание судей.

 «Любопытно, а им самим разрешено говорить, что им не нравится форма, или отказываться ее носить?» — задается вопросом пользователь с ником strixi.

19 февраля портал iz.ru сообщил, что французская фигуристка Габриэлла Пападакис во время выступления едва не лишилась платья. В начале короткой программы у девушки расстегнулся костюм, обнажив грудь спортсменки.

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