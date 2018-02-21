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«Саратовские авиалинии» сократят программу полетов

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Руководство АО «Саратовские авиалинии» отменяет вылеты из Курска в Москву и Санкт-Петербург. Как сообщают некоторые СМИ, из Курска улететь в эти города бортами авиакомпании нельзя будет уже в этом месяце.

В этой связи ИА «Взгляд-инфо» приводит публикацию с сайта «Первого курского интернет-телевидения», в которой говорится о том, что рейсы из Курска в две столицы отменены на осенне-зимний период по инициативе «Саратовских авиалиний».

Высказывается предположение, что причиной отмены рейсов стала авария самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Официальных заявлений по этому поводу от перевозчика на момент написания заметки не поступало.

Самолет потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На его борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. В катастрофе не выжил никто.

По предварительным данным, Ан-148 взорвался после удара о землю. До падения он не имел повреждений.

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