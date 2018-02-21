Таксист в Югре украл двери с чужого автомобиля для ремонта своего

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала водителя, который снял двери с чужого автомобиля для ремонта собственного такси.

С заявлением о краже к сотрудникам МВД обратился житель Советского района. Он сообщил, что вечером припарковал свой ВАЗ-2112 под окнами дома, а утром машина была без двух дверей справа. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, им оказался 21-летний таксист, сообщает ИА «Ура.ру».

Как выяснилось, незадолго до кражи водитель попал в аварию, его автомобиль был поврежден. Чтобы оперативно восстановить свою машину, югорец снял двери с аналогичной модели.

Сумму ущерба полицейские оценили в 10 тыс. рублей.