Годовалый ребенок погиб из-за упавшего телевизора в Подмосковье
Годовалый ребенок погиб в Московской области из-за упавшего на него кинескопного телевизора. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Трагедия произошла во вторник, 20 февраля в подмосковном Ногинске. Известно, что годовалый мальчик опрокинул на себя с тумбы кинескопный телевизор, пока его бабушка отлучилась в ванную умыть его брата-близнеца. Он полученных в результате падения телевизора травм ребенок скончался, сообщает телеканал «360».
По факту случившегося проводится проверка. Известно, что семья, в которой жил ребенок, считалась благополучной.
Аналогичный случай произошел накануне под Волгоградом — телевизор упал с комода на двухлетнюю девочку.