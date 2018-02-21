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Годовалый ребенок погиб из-за упавшего телевизора в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Годовалый ребенок погиб в Московской области из-за упавшего на него кинескопного телевизора. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Трагедия произошла во вторник, 20 февраля в подмосковном Ногинске. Известно, что годовалый мальчик опрокинул на себя с тумбы кинескопный телевизор, пока его бабушка отлучилась в ванную умыть его брата-близнеца. Он полученных в результате падения телевизора травм ребенок скончался, сообщает телеканал «360».

По факту случившегося проводится проверка. Известно, что семья, в которой жил ребенок, считалась благополучной.

Аналогичный случай произошел накануне под Волгоградом — телевизор упал с комода на двухлетнюю девочку.

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