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Мэра Воркуты оштрафуют за ненадлежащее отношение к жалобам жителей

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К административной ответственности привлечен мэр Воркуты Игорь Гурьев за нарушения при рассмотрении обращения жительницы поселка Воргашор. Решение принято после проверки городской прокуратуры.

Как уточняет ИА «Комиинформ», в конце 2017 года женщина четыре раза обращалась с жалобой в администрацию Воркуты. Она просила проверить соблюдение законодательства о теплоснабжении ее квартиры. И каждый  раз чиновники ей в этом отказывали, ссылаясь на то, что рассмотрение таких жалоб не входит в компетенцию органов муниципального жилищного контроля. В итоге жительница поселка обратилась в прокуратуру.

Во время проверки надзорного ведомства выяснилось, что низкая температура в ее квартире связана с нарушениями при ремонте в квартире этажом ниже, которая относится к муниципальному жилищному фонду. Это администрация Воркуты не проконтролировала, что и привело к нарушению прав заявительницы.

В итоге в отношении руководителя администрации было возбуждено административное дело. Мировой судья оштрафовал градоначальника на 5 тыс. рублей.

Агентство напоминает, что в январе 2018 года к административной ответственности была привлечена первый замруководителя администрации Воркуты за ненадлежащее рассмотрение жалоб жительницы Воргашора.

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