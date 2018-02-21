Неудачное испытание системы ПРО на Гавайях обошлось в $130 млн

Неудачное испытание ракеты SM-3 Block IIA системы противоракетной обороны (ПРО) США обошлось в $130 млн. Такую информацию распространило Агентство по противоракетной обороне Пентагона в среду, 21 февраля.

Само испытание прошло на Гавайях 31 января и от противоракеты ожидали успешного перехвата баллистической ракеты.

Расходы распределились следующим образом: сам пуск SM-3 обошелся в $36 млн, баллистическая ракета, которую нужно было сбить, — $ 40 млн, остальное пошло на подготовку, сообщает ТАСС.

31 января стало известно, что сотрудник, отправивший ложное предупреждение о ракетной атаке на Гавайи, уволен.

13 января жители штата на свои телефоны получили предупреждение о приближении к Гавайским островам баллистической ракеты. Сообщения о тревоге получили также местные радиостанции и телеканалы. Это привело к панике среди населения. Лишь спустя почти 40 минут власти объявили, что речь идет о ложной тревоге.