Главу строительной компании нашли мертвым в собственной машине в Петербурге

Крупного бизнесмена Льва Пукшанского нашли мертвым в его автомобиле на улице Нахимова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Бизнесмен является президентом строительной компании «Терра-нова».

Отмечается, что по предварительным данным, следов насилия на теле 42-летнего мужчины не обнаружено.

Полиция начала проверку. Выясняются все обстоятельства смерти выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Архангельске в автомобиле найден убитым таксист. На теле погибшего были обнаружены многочисленные ножевые ранения.