Ребенок госпитализирован после драки со сверстниками в Уфе

В одну из больниц Уфы доставили девятилетнего мальчика. У него диагностирована травма головы. По предварительным данным, он получил эту травму в уличной драке со сверстниками.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть», в ситуации сейчас разбираются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они устанавливают обстоятельства конфликта. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

17 января сообщалось о ссоре между учениками одной из школ Сосновского района Челябинской области, которая завершилась поножовщиной. Похожий случай произошел двумя днями ранее в Перми, где двое подростков устроили драку на ножах в школе. В результате инцидента пострадали 15 человек.