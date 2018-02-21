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Свалки с костями животных найдены в новых районах Тюмени

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Четыре свалки с останками животных обнаружены в Тюмени за неделю, эксперты берут пробы на сибирскую язву.

В управлении ветеринарии Тюменской области объяснили ситуацию массовым убоем. Чтобы избавиться от останков, местные жители выбирают районы новой застройки, Чаще всего выяснить, кто выбросил кости в несанкционированных местах. Не представляется возможным, пишет ИА «Ура.ру».

О свалках с мертвыми животными тюменцы начали жаловаться в социальных сетях. Например, у жилого комплекса «Москва» было найдено несколько мешков с останками крупного рогатого скота. При этом санкционированная свалка находится примерно в 4 км от стихийной.

Специалисты ветеринарного контроля реагируют на все жалобы и отбирают материалы для исследования на сибирскую язву.

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