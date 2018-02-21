Скелет человека нашли при прокладке кабеля в Астрахани

При проведении ремонтных работ в Астрахани были найдены останки человека, следователи начали проверку.

Звонок в правоохранительные органы поступил от работников предприятия, которое занимается прокладкой электрического силового кабеля на улице Рыбинской. Они сообщили. Что обнаружили скелет человека. Как уточнили следователи, всего найдено 11 фрагментов тела, это большая часть костей человека.

В настоящий момент останки направлены на экспертизу, сообщает «Астрахань 24». Точное время захоронения пока не называется.