Мурманская область закупит медицинское оборудование на 80 млн рублей

Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов пообещал поддержать заявку Мурманской области на выделение 80 млн рублей из Резервного фонда для закупки медицинского оборудования. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

По словам губернатора Марины Ковтун, средства планируется направить в том числе на закупку оборудования для областного онкологического диспансера. Как напоминает ИА «Би-порт», капитальный ремонт в стационаре радиологического отделения диспансера был завершен некоторое время назад. Далее планируется реконструировать функциональное отделение радиологии и заменить устаревшее оборудование.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что власти Брянска закупили для парка скорой помощи 16 новых автомобилей «Газель». Машины оборудованы всем необходимым для работы бригад общего профиля.