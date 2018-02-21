Прямой эфир

Мурманская область закупит медицинское оборудование на 80 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов пообещал поддержать заявку Мурманской области на выделение 80 млн рублей из Резервного фонда для закупки медицинского оборудования. Об этом сообщается на сайте правительства региона. 

По словам губернатора Марины Ковтун, средства планируется направить в том числе на закупку оборудования для областного онкологического диспансера. Как напоминает ИА «Би-порт», капитальный ремонт в стационаре радиологического отделения диспансера был завершен некоторое время назад. Далее планируется реконструировать функциональное отделение радиологии и заменить устаревшее оборудование.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что власти Брянска закупили для парка скорой помощи 16 новых автомобилей  «Газель». Машины оборудованы всем необходимым для работы бригад общего профиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завод по стерилизации медицинских изделий открылся в Татарстане
Музей при медицинском колледже открылся в Твери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017