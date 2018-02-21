Все спортивные долгострои завершат в Брянской области в 2018 году

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на встрече с жителями региона заявил о завершении в 2018 году строительства спортивных объектов, которые были начаты 10–15 лет назад.

Глава области встретился с жителями Дятьковского района и обсудил ситуацию в спортивной сфере. Люди спросили, почему в их муниципалитете не строится дом спорта. Губернатор Александр Богомаз разъяснил, что главной задачей на 2018 год является завершение долгостроев. В областном бюджете заложили более 700 млн рублей на возведение таких спортивных сооружений, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Всего, по словам главы региона, необходимо завершить строительство восьми объектов. Как только они будут сданы, областные власти начнут рассматривать вопрос, что можно построить в Дятьковском районе.