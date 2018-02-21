Прямой эфир
Сюжет:

Токио сообщило о возможном новом нарушении санкций СБ ООН со стороны Пхеньяна

0
Фото: Global Look Prees/ Jeremy Hoare
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония сообщила о возможном новом нарушении санкций СБ ООН со стороны КНДР. Информацию распространили силы самообороны страны в среду, 21 февраля.

Северная Корея сблизила Японию и Китай
Необходимость вовлечь Пекин в северокорейское урегулирование заставила Токио активизировать связи с Поднебесной

Японские военные доложили, что экипаж неизвестного судна, находившегося в Восточно-Китайском море, по-видимому, отгружал топливо на северокорейский танкер.

За действиями судна с китайскими иероглифами на корпусе наблюдали с эсминца морских Сил самообороны Японии и с патрульного самолета Lockheed P-3 Orion, сообщает «Интерфакс».

13 февраля японский патрульный самолет службы безопасности на море зафиксировал возможную передачу груза на корабль КНДР в обход решения о санкциях Совета Безопасности ООН.

Патрульная служба смогла сфотографировать северокорейский танкер Rye Song Gang-1 и танкер Wan Heng-11, стоящие вплотную друг к другу. Так корабли становятся при перегрузке товаров или нефти.

В декабре СБ ООН принял резолюцию о жестких санкционных мерах, включающие сокращение поставок нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР на 90%, запрет на импорт в страну промышленного оборудования и транспортных судов, а также депортацию северокорейских рабочих в течение двух лет из других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абэ и главком сухопутных войск США подтвердили готовность оказывать давление на КНДР
Заявления КНДР о способности нанести ядерный удар нервируют Вашингтон

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017