Токио сообщило о возможном новом нарушении санкций СБ ООН со стороны Пхеньяна

Япония сообщила о возможном новом нарушении санкций СБ ООН со стороны КНДР. Информацию распространили силы самообороны страны в среду, 21 февраля.

Японские военные доложили, что экипаж неизвестного судна, находившегося в Восточно-Китайском море, по-видимому, отгружал топливо на северокорейский танкер.

За действиями судна с китайскими иероглифами на корпусе наблюдали с эсминца морских Сил самообороны Японии и с патрульного самолета Lockheed P-3 Orion, сообщает «Интерфакс».

13 февраля японский патрульный самолет службы безопасности на море зафиксировал возможную передачу груза на корабль КНДР в обход решения о санкциях Совета Безопасности ООН.

Патрульная служба смогла сфотографировать северокорейский танкер Rye Song Gang-1 и танкер Wan Heng-11, стоящие вплотную друг к другу. Так корабли становятся при перегрузке товаров или нефти.

В декабре СБ ООН принял резолюцию о жестких санкционных мерах, включающие сокращение поставок нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР на 90%, запрет на импорт в страну промышленного оборудования и транспортных судов, а также депортацию северокорейских рабочих в течение двух лет из других стран.