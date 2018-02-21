Первая цифровая подстанция появится на территории «Сколково»

Завершается строительство первой цифровой подстанции «Медведевская» на территории центра «Сколково». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На территории инновационного центра «Сколково» заканчивается строительство первой московской цифровой подстанции 110 кВ «Медведевская», — цитирует Бирюкова агентство «РИА Новости».

По его словам, подстанция станет питающим центром нового поколения — она будет обеспечивать электроэнергией здания центра «Сколково», в котором к 2020 году будут жить, учиться и работать около 50 тыс. человек.

Кроме того, обмен информацией будет происходить по оптоволоконному каналу с помощью современного протокола передачи данных, а не через центральный сервер по медным кабелям, как это было раньше. Это сократит расходы на строительство подстанции.

Помимо этого, возможность загрязнения окружающей среды будет сведена к нулю благодаря отсутствию выбросов газов и масла.

«Энергосберегающие технологии позволят использовать тепло, выделяемое трансформаторами, для отопления здания подстанции», — рассказал Бирюков.