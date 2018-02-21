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Полицейские спасли спящих жителей поселка на Южном Урале от пожара

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Сотрудники МВД вовремя заметили пожар в частном доме в поселке Увельском на Южном Урале и помогли хозяевам выбраться из задымленных комнат.

Участковый и оперативник работали по заявке из дежурной части и увидели, что от одного из подворий по соседству идет дым. Полицейские бросились к дому и начали стучать в окна и двери, чтобы разбудить хозяев, одновременно сообщив о ситуации в экстренные службы. Через некоторое время дверь открыл мужчина. Он сказал полицейским, что еще один человек находится в задымленной части дома, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Участковый зашел в заполненное дымом помещение и с фонарем смог разыскать женщину. Полицейский разбудил местную жительницу и помог ей выбраться наружу.

Как выяснилось, возгорание произошло в пристроенной к дому бане. Благодаря оперативной реакции полицейских удалось вовремя заметить и ликвидировать пожар до того, как огонь перекинулся на жилые помещения.

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