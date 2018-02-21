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Муниципальные служащие будут дежурить на дорогах Татарстана с ГИБДД

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Сокращенных сотрудников Госавтоинспекции заменят муниципальные служащие, они войдут в состав экипажей ДПС на дорогах Татарстана.

В республике уже ведется работа по подбору кандидатов на дополнительные штатные единицы. Сотрудники муниципалитетов будут работать в составе экипажей, в которые также обязательно должны входить сотрудники ГИБДД. Всего на дороги выйдут 165 госслужащих, сообщает ProKazan.ru.

По словам министра МВД Татарстана Артема Хохорина, в прошлом году под сокращение в России попали около 10 тыс. сотрудников ГИБДД, для республики «потеря» составляет 190 человек. Это 23 круглосуточных наряда.

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