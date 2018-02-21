Суд начал рассмотрение апелляций на приговор экс-губернатору Юрченко

В Новосибирском областном суде началось рассмотрение апелляций на приговор бывшему губернатору Василию Юрченко. Их всего три — по одной из каждого защитника Юрченко. Прокуратура решение суда не опротестовывала.

Как уточняет ресурс vn.ru, районный суд 20 октября 2017 года признал Юрченко виновным в превышении служебных полномочий. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Обвинение требовало для бывшего главы области 4 лет реального лишения свободы.

Следствие установило, что в мае 2010 года Юрченко, будучи еще первым вице-губернатором, отменил аукцион по продаже земельного участка и распорядился продать его фирме «Тактика» по цене, не превышающей 20 млн рублей. Это было расценено как лоббирование интересов «Тактики». Недополученную прибыль собственника участка оценили в 14 млн рублей.

После оглашения приговора экс-губернатору защитники Юрченко заявляли, что будут добиваться его полного оправдания.

Юрченко был отправлен в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия президента.