Младшая сестра лидера КНДР ждет ребенка

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон ждет ребенка. Информацию об этом опубликовала японская газета «Иомиури» в среду, 21 февраля.

Такими данными располагает разведка Южной Кореи.

Официально Ким Ё Чжон — заместитель главы Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи и кандидат в члены политбюро, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Ким Ё Чжон — одна из самых влиятельных персон в Пхеньяне, ей около 30 лет, и она ждет второго ребенка.

13 февраля стало известно, что власти Южной Кореи в первые дни Олимпиады в Пхёнчхане пытались организовать встречу прибывших на открытие Игр вице-президента США Майкла Пенса и Ким Ё Чжон, которая возглавила северокорейскую делегацию.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе отдельных контактов с Пенсом и Ким Ё Чен лично просил их пойти на встречу. Однако беседа не состоялась из-за нежелания обеих сторон.