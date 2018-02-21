Прямой эфир
Сюжет:

Младшая сестра лидера КНДР ждет ребенка

0
Фото: Global Look Prees/Ryu Seung-Il
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон ждет ребенка. Информацию об этом опубликовала японская газета «Иомиури» в среду, 21 февраля.

Такими данными располагает разведка Южной Кореи.

Официально Ким Ё Чжон — заместитель главы Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи и кандидат в члены политбюро, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Ким Ё Чжон — одна из самых влиятельных персон в Пхеньяне, ей около 30 лет, и она ждет второго ребенка.

13 февраля стало известно, что власти Южной Кореи в первые дни Олимпиады в Пхёнчхане пытались организовать встречу прибывших на открытие Игр вице-президента США Майкла Пенса и Ким Ё Чжон, которая возглавила северокорейскую делегацию.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе отдельных контактов с Пенсом и Ким Ё Чен лично просил их пойти на встречу. Однако беседа не состоялась из-за нежелания обеих сторон.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Южной Кореи назвал условие визита президента страны в КНДР
Госдеп прокомментировал отмену встречи Пенса с представителем КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017