Боевики атаковали российский Центр по примирению в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии был атакован боевиками из Восточной Гуты. Информацию об этом распространила сама организация в среду, 21 февраля.

Отмечается, что российские военнослужащие не пострадали, но есть жертвы среди мирного населения.

«Сегодня массированному обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований из Восточной Гуты подверглись жилые кварталы, гостиницы города Дамаск, а также российский Центр по примирению враждующих сторон. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения», – цитирует ТАСС сообщение.

17 февраля в Центре рассказали, что около 150 сирийских граждан, оставивших свои дома после начала боевых действий, вернулись в них в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор.

Также в населенный пункт Бандука провинции Алеппо в рамках работы Центра доставили более 1 т продуктов питания.