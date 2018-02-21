Фристайлисты Ридзик и Денщиков прошли в 1/4 финала в ски-кроссе на ОИ

Российские фристайлисты Сергей Ридзик и Семен Денщиков квалифицировались в четвертьфинал Олимпийских игр в Пхёнчхане в ски-кроссе.

Для выхода в четвертьфинал спортсмен должен оказаться в двойке лучших в своем заезде на 1/8 финала. Семен Денщиков стал вторым в шестом заезде, Сергей Ридзик — вторым в восьмом.

Россиянам Игорю Омелину и Егору Короткову не удалось выйти в финал соревнований.

Напомним, сноубордисты Влад Хадарин и Антон Мамаев также не прошли в финал Игр в биг-эйре.