Разработчики «убили» легендарное приложение на Android и iOS

Компания Nuance, являющаяся разработчиком популярной альтернативной клавиатуры Swype для смартфонов на базе Android и iOS, решила приостановить поддержку программы и работу над новыми версиями приложения. Об этом сообщает TechCrunch.

Издание отмечает, что при попытке найти в Apple Store клавиатуру Swype приложение выдает конкурирующие продукты. При этом в Google Play клавиатура всё еще есть.

Приложение Swype пользуется большой популярностью, так как с его помощью сообщения на смартфоне можно вводить с помощью жестов, передвигая палец по экрану от одной виртуальной клавиши к другой. Особенность приложения еще и в том, что точность попадания в нужную клавишу не обязательно должна быть высокой, клавиатура сама предлагает нужный вариант.

Ранее в среду портал iz.ru сообщил, что компания Google запустила собственный платежный сервис Google Pay. В нем объединены возможности мобильного кошелька Google Wallet и платежной функции Android Pay.