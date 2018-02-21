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Транспортный коллапс возник в Барнауле из-за неработающих светофоров

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Неработающие светофоры привели к транспортному коллапсу в Барнауле. Многокилометровый затор возник на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и Малахова. 

Как сообщает ресурс altapress.ru, для автомобилей светофоры просто мигают, а для пешеходов и вовсе не работают.  В свою очередь жители города пишут в социальных сетях, что ни одного регулировщика в этом районе замечено не было, несмотря на то что управление ГИБДД находится в нескольких метрах от перекрестка. О причинах поломки светофоров пока неизвестно.

Портал iz.ru в конце января сообщал о том, что в Красноярске светофоры не работали из-за сильных морозов. В Госавтоинспекции краевого центра объясняли, что в условиях минусовых температур на внутренних деталях устройств из-за образования конденсата происходило замерзание контроллера, благодаря которому осуществляется основное управление сигналами регулирования.

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