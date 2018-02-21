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Российская керлингистка признала нереализованный потенциал команды

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Команда олимпийских атлетов по керлингу не сумела реализовать свой потенциал на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщила журналистам керлингистка Ульяна Васильева в среду, 21 февраля.

Поводом для заявления стало сегодняшнее неудачное выступление россиянок, которые проиграли кореянкам со счетом 2:11 в восьмом матче предварительного раунда, что стало шестым поражением команды.

«Думаю, что мы не разобрались со льдом. Надеюсь, что девчонки сейчас отойдут от проигрыша и с чистой головой выйдут на следующий матч», — цитирует ее ТАСС.

13 февраля российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли команду Норвегии в дабл-миксте и завоевали бронзовые награды Олимпиады в Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу российских спортсменов. За команду Норвегии выступали Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Бронзовая медаль Брызгаловой и Крушельницкого стала первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

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